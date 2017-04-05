Кабмін прийняв рішення підвищити одноразові виплати ветеранам війни

Кабінет міністрів України ухвалив рішення підвищити виплати разової грошової допомоги ветеранам війни у середньому на 26%.

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Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Як повідомив на засіданні міністр соціальної політики Андрій Рева, виплати передбачені законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», та відповідна постанова видається щорічно.

«Мінсоцполітики опрацювало питання щодо збільшення розмірів виплат цим людям, зокрема, пропонується інвалідам війни першої групи замість 2975 грн виплатити 3500 грн, інвалідам війни другої групи замість 2600 грн виплатити 3100 грн, інвалідам війни третьої групи замість 2310 грн виплатити 2700 грн, учасникам бойових дій замість 920 грн виплатити 1200 грн, членам сімей загиблих замість 500 грн виплатити 600 грн, учасникам війни, колишнім в'язням таборів замість 400 виплатити 500 грн. Загалом у середньому збільшується розмір виплат на 26%», - сказав Рева.

За його словами, на збільшення виплат не потрібно додаткових коштів, виплати будуть збільшені за рахунок перерозподілу коштів.

Як повідомляв УНІАН, торік Кабінет міністрів України вирішив підвищити приурочені до 8-9 травня виплати ветеранам війни до 400 грн зі 170 грн.