Яценюк про глобальну кризу, легкі прибутки, заміну газу та капіталізм

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що Україна повинна вирішувати проблеми економічної кризи в середині країні максимально інтегруючись у глобальні та світові процеси.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту”, про це він заявив сьогодні в Давосі (Швейцарія), виступаючи на Світовому економічному форумі.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, в Україні вже минув той історичний етап, коли можна було вирішувати економічні питання ізольовано і самостійно боротися з економічними кризами. “В Україні немає економічної кризи, в Україні – глобальна криза. Ми повинні сьогодні працювати узгоджено з усім світом. Це вже не просто формат G-7 чи G-20 - ми хочемо бути частиною цього світу і знайти рішення, як подолати кризу”, – заявив він.

На думку лідера «Фронту змін», нинішня криза є не тільки питанням економіки і фінансів. “Подивіться, що в нас є сьогодні: криза в Газі, енергетична криза у світі, газова криза в Україні та Європі, продовольча криза світового масштабу. Криза, яка сьогодні накрила планету, набагато складніша та комплексніша”, – сказав він.

У зв’язку з цим А.ЯЦЕНЮК наголосив, що для усіх країн, в тому числі і для України, ця криза є як викликом, так і шансом. «Вона не перша і не остання, тому ми повинні знайти її коріння. В усьому світі розуміли – глобальна економіка протягом багатьох років нагадувала мильну бульбашку. Ще у 2003 році багато експертів про це відверто заявляли та попереджували інвесторів, однак ті продовжували інвестувати. Світ потребував легких прибутків. Корупція та жадібність – ось причини кризи», – підкреслив політик.

Одним з найважливіших для України, вважає А.ЯЦЕНЮК, залишається питання енергозалежності і особливої актуальності в цьому контексті, на його переконання, є необхідність заміни газу на електроенергію. “Головне завдання для України сьогодні – будувати нові атомні електростанції. Таким чином ми могли б знизити рівень енергозалежності”, – зазначив він.

На думку лідера «Фронту Змін», світова економічна криза є викликом для демократії. За його словами, переважна більшість жителів Україні сьогодні уважно спостерігають, як поводяться західні країни і що говорять впливові лідери на глобальному рівні та роблять для себе висновки щодо того, який шлях подальшого розвитку для України міг би бути найбільш вигідним на даний момент.

“Сьогодні є таке сприйняття у багатьох українців, що капіталізм – це не тільки боротьба за прибуток, але і за демократію. Демократія – один із стовпів капіталізму. Криза вплине на людей - буде посилюватися соціальна напруга і вже сьогодні її можна спостерігати в країнах Європи. Думаю, що наше завдання – подолати ці труднощі і забезпечити людям необхідні стандарти життя. Будь-яка автократія не зможе вирішити проблему кризи”, – наголосив А.ЯЦЕНЮК.