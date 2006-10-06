Тимошенко у Верховній Раді зняла намисто і віддала його на експертизу

У сесійній залі виникла суперечка між депутатами Євгеном КУШНАРЬОВИМ і Юлією ТИМОШЕНКО щодо відміни депутатських пільг.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи з парламентської трибуни Є.КУШНАРЬОВ заявив, що внесені законопроекти щодо відміни пільг народним депутатам серед авторів яких є і Ю.ТИМОШЕНКО, є «фарисейством, з яким новоявлені захисники народу намагаються викликати до себе черговий приступ всенародної любові і сформувати негативне ставлення до всіх інших».

Про це він заявив під час обговорення законопроектів, які стосувалися відміни пільг для народних депутатів. За його словами, пільги і привілеї «це відрижка нашого минулого». Він вважає, що пільг і привілеїв не має бути, але не можна займатися і фарисейством.

Є.КУШНАРЬОВ, звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО, зазначив: «Шановна, Юліє Володимирівно, та одної перлини з намиста на вашій шиї достатньо для того, щоб середньостатистична українська сім’я жила 5 років». «А ви розказуєте тут про любов до народу і показуєте себе його захисницею, коли ви «витягнули» пів-економіки України. У цей час Ю.ТИМОШЕНКО зняла намисто зі своєї шиї і віддала його Є.КУШНАРЬОВУ, який виступав з трибуни парламенту. У відповідь на це Є.КУШНАРЬОВ зазначив, “мені ваші цяцьки не потрібні - здайте їх у фонд допомоги бідним». У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що це біжутерія і вона немає ніякої цінності.

Народний депутат України із фракції КПУ Микола КРАВЧЕНКО заявив, що необхідно провести експертизу цього намиста, щоб з’ясувати його вартість. Ю.ТИМОШЕНКО погодилась на це. Потім вона все-таки забрала назад намисто і сказала, що покаже його журналістам в кулуарах.

В сесійній залі головуючий на ранковому засіданні перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК зазначив, що до нього звертаються народні депутати з приводу того, що «зник предмет для експертизи».

Натомість Ю.ТИМОШЕНКО передала журналістам своє намисто, зазначивши, що Є.КУШНАРЬОВ образив її. Вона також зауважила, що це намисто коштує копійки і поросила журналістів зробити відповідну експертизу.

Намисто залишилось у кореспондента «Українська правда».