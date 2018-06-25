Тимошенко відповіла Президенту: якщо не допомагаєте, то хоч не заважайте

"Так зване звернення Ющенка до народу – це суміш неправди, паніки та істерії. Всі люди побачили, що Президент – це не той лідер, якого вони потребують в час, коли Україна проходить випробування на міцність під ударами потужної всесвітньої економічної кризи", - цитує коментар прем`єр-міністра України Юлії Тимошенко на виступ Президента офіційний сайт уряду.

"Маю сумну для Президента та оптимістичну для країни новину: незважаючи на кризу, державний бюджет за січень перевиконано.

Зарплати бюджетникам та пенсії виплачені і надалі будуть виплачуватися вчасно та в повному обсязі. Ціни на газ для населення та теплокомуненерго не підвищуються, залишаються на рівні минулого року. «Нафтогаз» ритмічно постачає газ українським споживачам та в Європу та працює благополучно, вперше за багато років без жодних посередників та корупційних схем.

Уряд та парламентська більшість працюють в напруженому режимі, і від їхнього імені прошу Президента: якщо не допомагаєте, то хоч не заважайте.

Світ та Україна – в кризі. Я не хочу прикрашати ситуацію, але й сіяти паніку не дозволю нікому.

Для того, щоб боротися з кризою, нам потрібні політична консолідація, холодний та тверезий розум, залізні нерви, сила волі, рішучість та глибоке відчуття відповідальності – саме те, чого завжди бракувало, бракує та бракуватиме Віктору Андрійовичу", - зазначається в коментарі.