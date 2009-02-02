Супрун знає трьох чоловіків, які можуть врятувати Україну від дефолту

Голова Народно-демократичної партії Людмила СУПРУН виступає за негайну відставку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в Івано-Франківську на прес-конференції.

За її словами, «ще не втрачено шанс для України вийти з кризи».

«Перше, що потрібно зробити, - це відставка уряду і формування уряду народної довіри, - наголосила вона. – Однак ні в якому разі не можна допустити, щоб його очолив ЯНУКОВИЧ. Це мають бути не політично заангажовані особи, а професіонали в кожній галузі. Такі люди в Україні є».

На думку Л.СУПРУН, очолити уряд народної довіри може Арсеній ЯЦЕНЮК або Віталій ГАЙДУК, або Сергій ТАРУТА. «Ці люди добре знають систему влади в Україні, є професіоналами у своїй сфері і є політично незаангажованими», - вважає лідер НДП. На переконання Л.СУПРУН, коли працюватиме уряд народної довіри, тоді можна буде уникнути дефолту.

Крім того, вона наголошує на необхідності «відновити довіру до банківської системи громадян”. «Без громадян не відбудеться довіри у банківській сфері, - уточнила Л.СУПРУН. – Механізм є, і це можна зробити протягом трьох тижнів».