У БЮТ розповіли, хто сьогодні єдина визнана опозиція
Пора переглянути квоти в президії ВР?
Перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН допускає можливість введення до складу президії Верховної Ради представника фракції Комуністичної партії України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.
А.КОЖЕМ’ЯКІН зауважив, що “деякі” всіма способами сьогодні намагаються проголосувати за недовіру уряду. «Якщо вони намагаються проголосувати недовіру уряду, то ми зараз обговорюємо питання, щоб з’ясувати, хто ж на сьогоднішній день опозиція», - сказав він.
А.КОЖЕМ’ЯКІН зауважив, що фракція БЮТ вважає, що єдиною опозиційною силою у ВР є фракція КПУ. «Ми вважаємо, що можна переглянути питання щодо квоти опозиції в президії парламенту. Я вважаю, що єдиною опозицією, яка сьогодні є визнаною, це КПУ», - сказав він.