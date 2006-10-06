Янукович: кошти від приватизації вкладатимуться в інноваційні проекти

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що кошти від приватизації вкладатимуться в інноваційні проекти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи перед послами іноземних держав, акредитованими в Україні.

«Подальша приватизація в Україні має стати ресурсом для створення нових сучасних потужностей, а не для проїдання», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Він запевнив, що уряд залишатиметься послідовним у впровадженні європейських стандартів у політичній культурі і веденні економічної політики. За словами прем’єра, важливим завданням уряд вважає відновлення позитивного сальдо зовнішньоторговельного балансу.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, для цього буде сформовано ефективну структуру експорту та активізовано міжнародне співробітництво. Він зауважив, що уряд хоче зробити Україну інвестиційно привабливою.

«Послідовність і передбачуваність стануть наріжними каменями урядової політики у відносинах з інвесторами, насамперед іноземними. В Україні назавжди забудуть слово реприватизація», - сказав прем’єр-міністр.

Він також запевнив, що внутрішню і зовнішню політику уряд будуватиме на нових засадах і реалізовувати її, поглиблюючи і утверджуючи політичну реформу.