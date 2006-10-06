Наша Україна в опозиції, і антикризовій коаліції треба змиритись з цим

«Наша Україна» сьогодні в опозиції, і антикризовій коаліції необхідно прийняти і змиритись з цим.

Про це в інтерв’ю кореспонденту УНІАН заявила керівник інформаційного управління блоку «Наша Україна» Тетяна МОКРІДІ, коментуючи сьогоднішню заяву лідерів антикризової коаліції.

За її словами, взагалі-то коментувати нічого, оскільки смішними виглядають звинувачення з боку так званих антикризовиків на адресу «Нашої України» в якихось інсинуаціях і наклепах.

«Ми чуємо це від тих, хто сьогодні не виконує Універсал, відмовився його включати в коаліційну угоду, тим самим відмовившись від ідеї єднання нації», - сказала Т.МОКРІДІ, додавши, що для “Нашої України” Універсал залишається тим документом, який вони «візьмуть на озброєння і намагатимуться виконувати навіть в опозиції».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні антикризова коаліція розповсюдила заяву, у якій наголосила, що залишається відкритою для продовження переговорів з блоком «Наша Україна».

У документі зазначалось, що представники антикризової коаліції залишають “на совісті авторів відверті інсинуації та наклепи” на їхню адресу.

“Антикризова коаліція, що створена в повній відповідності до Конституції України, з початку свого існування поділяє ідеологію національного єднання, яка була запропонована Президентом України та закріплена в Універсалі національної єдності”, - також наголошувалось у заяві.