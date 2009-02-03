Литвин заявляє, що Верховній Раді заважають найняті провокатори

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що дострокового розпуску парламенту не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова парламенту сказав під час відкриття четвертої сесії Верховної Ради України шостого скликання.

Він зазначив, що на сьогодні Верховна Рада працює «ще не так, як потрібно», але вона все ж працює.

В.ЛИТВИН наголосив, що ВР буде працювати, не зважаючи «на протидію найнятих штатних провокаторів для інсинуацій, погроз та залякування».

Він підкреслив, що «жодні державні служби, які включилися у протидію Верховній Раді», нічого не доб’ються, «у тому числі штатні провокатори».

В.ЛИТВИН наголосив, що Верховна Рада України працюватиме. «Ми не дамо остаточно принизити країну і народ для досягнення тих цілей, які заплановані. Не буде дострокового розпуску Верховної Ради України, вона відпрацює свою каденцію», - наголосив В.ЛИТВИН.

Він закликав подолати «той вододіл», який склався у Верховній Раді. За його словами, «цей вододіл штучний», де з однієї сторони 200, а з іншої - 250 народних депутатів. За його словами, «одні начебто президентські, а інші начебто антипрезидентські». За словами голови ВР, всі гілки влади повинні працювати спільно.