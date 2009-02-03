Гаазький суд відмовився переглядати географію на користь України

Міжнародний суд ООН вважає, що острів Зміїний не може вважатися частиною прибережної лінії України при визначенні серединної лінії при делімітації континентального шельфу та виключної економічної зони.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це йдеться в оголошеному сьогодні рішенні Міжнародного суду ООН в Гаазі (Королівство Нідерланди).

“Врахування острова Зміїний означало б юридичний перегляд географії”, - заявила президент суду Розалін ХІГГІНС, зачитуючи рішення.

Як повідомляв УНІАН, справа про делімітацію континентального шельфу і виключних економічних зон України і Румунії в Чорному морі перебуває в суді з ініціативи Бухареста з 2004 року. 16 травня 2006 року Україна подала до Міжнародного суду ООН контр-меморандум.

Румунська сторона звернулася до суду, оскільки вважає, що острів Зміїний є не островом, а скелею. Натомість Україна доводить, що о. Зміїний все ж таки є островом, і довжина української частини узбережжя навпроти спірних територій становить 1058 км, а румунської – 258 км. Відповідно, на переконання України, спірні території шельфу необхідно поділити в пропорції 1 до 3: 53,3 тис. кв. км – за Україною, 21,9 тис. кв. км – за Румунією.

Довідка УНІАН. Острів Зміїний є територією України, що закріплено у договорі про добросусідство і співробітництво між Україною та Румунією 1997 року.