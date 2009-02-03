Регіонали готують з'їзд, на якому «розпустять» Верховну Раду?

Партія регіонів поки не розглядала питання про можливість складання депутатських повноважень, що приведе до неповноважності парламенту і дострокових виборів, повідомив лідер партії Віктор Янукович.

"Це питання (про складання повноважень) не розглядалося на фракції. Такі питання розглядаються на з`їзді. Ми плануємо найближчим часом провести з`їзд і розглянемо це питання", - сказав Янукович. За його словами, якщо з`їзд прийме рішення про те, що депутати фракції повинні скласти мандати, представники партії в Раді виконають це рішення.

Раніше Партія регіонів не виключала дострокового проведення виборів, якщо не вдасться подолати політичну кризу в країні. Янукович, який двічі займав крісло прем`єра, заявив у понеділок, що Партія регіонів готова сформувати уряд у разі відставки нинішнього Кабміну.

Якщо 150 депутатів в 450-місцевій Верховній Раді складуть мандати, Рада стане неповноважною, і будуть призначені дострокові парламентські вибори. Так відбулося в 2007 році, коли більше 150 мандатів склали представники пропрезидентської фракції "Наша Україна" і фракції Блоку Юлії Тимошенко. Партія регіонів має сьогодні в парламенті 175 мандатів.

РІА “Новости”