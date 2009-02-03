Регіони тримають Раду в облозі, БЮТ консультується з комуністами

Ранкове засідання Верховної Ради досі не закрито.

Як передає кореспондент УНІАН, у парламенті була оголошена перерва до 12.30, але після цього голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН до сесійної зали не заходив, і станом на 14.11 ранкове засідання не закрито.

Відповідно до розкладу засідань, ранкове засідання ВР завершується о 14.00 і може бути продовжено на 15 хвилин лише у випадку, коли про це було заявлено раніше, ніж о 14.00.

Весь цей час фракція Партії регіонів блокувала трибуну та президію парламенту.

Згідно з графіком роботи ВР, сьогодні має відбутись і вечірнє засідання, воно розпочинається о 16.00.

У сесійній залі депутати від БЮТ і КПУ проводили консультації.