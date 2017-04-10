У МЗС перевіряють інформацію про можливий візит іспанських політиків до Криму

У Міністерстві закордонних справ України перевіряють інформацію про можливий візит іспанських політиків та бізнесменів до окупованого Російською Федерацією Криму.

Про це у коментарі УНІАН повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца.

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"Ми перевіряємо цю інформацію", - сказала вона.

За її словами, необхідно з'ясувати, чи дійсно такий візит відбувається, і хто саме, на якому рівні, міг приїхати до тимчасового окупованого Криму.

Як повідомляли раніше російські ЗМІ, до Криму з візитом приїхали іспанські політики регіонального рівня з провінції Андалузія.