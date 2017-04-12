Associated Press підтвердило отримання Манафортом $1,2 мільйона, вказаних у "чорній бухгалтерії" ПР

Фінансові звіти, які нещодавно отримало видання The Associated Press, підтверджують, що, принаймні $ 1,2 млн виплат, зазначених в "амбарній книзі" Партії регіонів поруч з ім'ям Manafort, були фактично отримані його консалтинговою фірмою у Сполучених Штатах.

Як відзначає видання в матеріалі, опублікованому сьогодні, таку суму перерахували платежами в 2007 і 2009 роках.

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Ці два платежі відбулися за кілька років до того, як Манафорт почав брати участь у кампанії Трампа, але цей факт зміцнив довіру до книги і представив книгу в новому світлі, оскільки федеральні прокурори в США вивчали роботу Манафорта у Східній Європі в рамках більш великого розслідування з боротьби з корупцією, йдеться у матеріалі.

Довідка УНІАН. Згідно з розслідуванням журналістів The New York Times, керівник виборчого штабу кандидата у президента США Трампа Манафорт міг отримати 12,7 млн доларів з «чорної каси» Партії регіонів, коли співпрацював з Януковичем. Перед тим, як приєднатися до виборчої кампанії Трампа, найвідомішим клієнтом Манафорта був екс-президент України Янукович. Манафорт відігравав роль політичного консультанта-радника і допомагав Партії регіонів та Януковичу перемагати під час декількох виборчих кампаній в Україні.

У грудні 2016 р. Манафорт стверджував, що "чорна бухгалтерія" Партії регіонів є сфальсифікованою.

Також минулого року директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що бюро в рамках розслідування кримінального провадження про так звану "чорну бухгалтерію" Партії регіонів не проводить розслідування щодо Манафорта.