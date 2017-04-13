Без вихідного 8 Березня: В'ятрович підготував новий законопроект про свята в Україні (інфографіка)

Український інститут національної пам’яті пропонує календар державних свят і пам'ятних днів, відповідні пропозиції будуть подані на розгляд парламенту, йдеться на сайті Інституту.

Як відомо, чинний календар містить як українські свята, так і залишки радянських традицій. За результатами обговорення, враховуючи висловлені пропозиції, прийнято рішення підготувати нову редакцію цього проекту закону.

Так, документ доповнено новою категорією – "Міжнародні дні", куди включені, серед інших 8 березня – День боротьби за права жінок (день буде святковим, але не вихідним) та 1 травня – День праці (буде вихідним).

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"Оскільки українці не підтримали намір запровадити Шевченківський день (9 березня) і День сім’ї (друга п’ятниця вересня) як вихідні святкові, то цю пропозицію знято з календаря", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, Інститут вирішив включити до проекту традиційне свято – День Святої Трійці. Другий день після Великодня та Трійці (понеділок) залишається вихідним.

Також вноситься як традиційне свято Різдво Христове за григоріанським календарем, що відзначається 25 грудня (не є вихідним днем).

Крім того, неробочий святковий день пропонується не переносити на понеділок, якщо він припадає на вихідний (окрім Різдва за юліанським календарем, 7 січня).

День державного прапора України відзначатиметься 4 вересня.

"Законопроектом упорядковано скорботні дні й запропоновано День пам’яті жертв політичних репресій перенести з третьої неділі травня на першу неділю листопада на вшанування жертв розстрілу 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармох, коли за вироками позасудових органів загинули понад 100 діячів української культури, науки, військових, священнослужителів – в’язнів Соловецького табору особливого призначення", - розповіли в Інституті національної пам'яті.