Литвин каже, що його фракція не голосуватиме за відставку Тимошенко

Фракція Блоку Литвина не голосуватиме за резолюцію недовіри уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

«Ми не будемо підтримувати прийняття відповідного рішення, оскільки моя позиція чітка й однозначна – ініціатори такої постановки питання повинні запропонувати, що є нова коаліція, і тоді протягом години вирішити всі кадрові питання», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, ухвалення резолюції недовіри може призвести до того, що подальші події взагалі розвиватимуться неконтрольовано.

Водночас В.ЛИТВИН вважає, що на сьогодні розрахунок робиться не стільки на відставку уряду, скільки на те, щоб покласти відповідальність за кризу на тих, хто не підтримує цю відставку.

«Я думаю, що такий підхід для ініціаторів цього питання може стати безпрограшним у політичному плані», - сказав він.

Голова ВР висловився за те, що завтра у парламенті має відбутися професійна розмова і щоб розгляд питання щодо ситуації в Україні не перетворився на взаємні звинувачення.