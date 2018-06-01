Тимошенко: вибори все розставлять на свої місця

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО розраховує, що сьогоднішній звіт уряду у Верховній Раді стане поштовхом до консолідації Кабміну та парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, виступаючи зі звітом у Верховній Раді.

«Обговорення соціально-економічної ситуації в Україні є абсолютно вчасним, є потрібним. Я дуже сподіваюся на те, що це стане не основою для політичних розборок, а основою для консолідації, для прийняття важливих рішень, і для об’єднання парламенту, уряду в єдину команду, яка може давати результат в країні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр подякувала депутатам, які входять до коаліції, а також голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ за ефективну роботу парламенту за останні два місяці.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що не хоче прикрашати ситуацію, що склалася в Україні. «Ситуація надзвичайно важка, але вона важка не тільки в Україні, але й в усьому світі. Саме тому ми мусимо сьогодні відверто підняти проблеми і дати відповіді», - впевнена вона.

ПРО НАМІРИ

Уряд планує впродовж 2009 року збільшити мінімальну заробітну плату на 18%.

«Розмір середньорічної мінімальної заробітної плати у 2009 році порівняно з 2008 роком, реальної заробітної плати, планується на рівні плюс 18%, в бюджетній сфері – плюс 8,8%», - сказала вона.

За її словами, уряд намагатиметься протягом року поступово збільшити заробітну плату вчителям на 12,6%, а також лікарям – на 12%.

«Це незважаючи на те, що криза розриває країну», - підкреслила прем’єр-міністр.

Бюджет Стабілізаційного фонду буде сформовано до березня.

«Я сподіваюся і вірю, і працюю для того, щоб Стабілізаційний фонд був заповнений до березня, і з березня ми почали його витрачати», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр нагадала, що бюджет Стабілізаційного фонду формуватиметься за рахунок зовнішніх запозичень.

«Цей Стабілізаційний фонд складає більше 21 млрд. грн., і він буде спрямований виключно на видатки розвитку», - підкреслила вона.

Зокрема, за словами прем’єр-міністра, передбачається, що кошти Стабілізаційного фонду у розмірі майже 5 млрд. грн. використовуватимуться на здешевлення кредитів для АПК, 5 млрд. грн. – на підтримку вугільного виробництва, а також на фінансування підготовки до Євро-2012.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що з бюджету Стабілізаційного фонду планується виділити 2,756 млрд. грн. на закупівлю і модернізацію озброєння для української армії.

Глава уряду також повідомила, що із Стабілізаційного фонду планується виділити 800 млн. грн. на іпотечне кредитування, також на збільшення статутних капіталів «Укрексімбанку» і «Ощадбанку.

Прем`єр-міністр обіцяє кадрові ротації в уряді, у разі не висловлення Верховною Радою недовіри уряду.

«Якщо сьогодні буде поставлено питання про відповідальність уряду, по суті справи про відставку уряду, я ця пропозиція не буде підтримана в залі, то на наступному сесійному тижні буде проходити ротація в уряді», - сказала вона.

Прем’єр-міністр підкреслила, що зараз важливо, щоб в уряді працювали однодумці.

«Спробуємо зробити так, щоб і політичні сили, які захочуть запропонувати найсильніших міністрів, які захочуть увійти до коаліції, ми врахуємо ці пропозиції. Уряд в такій кризовій ситуації мусить бути сильним», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що сьогоднішній склад уряду «робить навіть неможливе».

«Сьогоднішні міністри роблять навіть неможливе, щоб захищати країну в цей кризовий час», відзначила глава уряду.

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

- про січневий бюджет

Бюджет у січні перевиконано завдяки новому керівнику Державної митної служби України.

«Коли прийшло нове керівництво Державної митної служби, за 4 дні до кінця місяця, до кінця звітного періоду бюджет був виконаний на 47% по митниці. Це просто радикальний провал планувався, планувався свідомо, і тільки прихід нового керівництва дав можливість за 4 дні підняти ці ресурси і виконати загальні і спеціальні доходи Держмитслужби», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр підкреслила, що держбюджет за січень виконано на 101%.

«Це означає, що ми спрацювали плюс 117 млн. грн. до плану», - додала вона.

«Як би важко не було, як би країну не трусила криза, ми прогнозуємо, що в наступні місяці доходна база достатня, щоб виконувати бюджет, який заплановано», - підкреслила глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2009 року уряд звільнив Валерія ХОРОШКОВСЬКОГО з посади голови Державної митної служби України і призначив на цю посаду Анатолія МАКАРЕНКА, який до того працював начальником Київської регіональної митниці.

- про газові контракти

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання народного депутата України, голови комітету ВР з питань національної безпеки та оборони Анатолія ГРИЦЕНКА щодо ознайомлення з цими документами, щоб можна було зробити висновок «чи є підстави говорити про зраду чи про перемогу», Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що ці документи є конфіденційними.

За її словами, російська сторона вимагає «конфіденційності, нерозголошення». «Ми виконуємо цю вимогу», - додала вона. У той же час, вона зазначила, що у тому випадку, якщо А.ГРИЦЕНКО має доступ до роботи з документами у спеціальному режимі, то уряд готовий йому надати їх.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила: «нам там нема чого приховувати, контракти успішні для України».

За її словами, всі звинувачення уряду пов’язані з тим, що із газового ринку виведено «тіньового посередника «РосУкрЕнерго». Вона звинуватила представників опозиції, зокрема, народного депутата України Юрія БОЙКА (фракція Партії регіонів), в тому, що в свій час він підписав документи, які передбачають здачу газових сховищ в оренду «РосУкрЕнерго» за цінами «в 16 разів нижче ринкової».

Також Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що було підписано контракт про транзит газу за ціною 1,6 дол. і заборонено її змінювати протягом п’яти років.

Довідка УНІАН. 19 січня у Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, у свою чергу, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Обсяг поставки газу в Україну в 2009 році становить 40 млрд. куб. м.

- про Президента

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що пропрезидентська частина у фракції Партії регіонів, зокрема, Сергій ЛЬОВОЧКІН, Юрій БОЙКО мали привести Президента України Віктора ЮЩЕНКА сьогодні до парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні у парламенті, відповідаючи на запитання депутата Партії регіонів С.ЛЬОВОЧКІНА, чому В.ЮЩЕНКО не прийшов на звіт уряду у Верховну Раду.

«Я хочу нагадати, якщо ви про Президента питаєте, ви – пан ЛЬОВОЧКІН, БОЙКО і ФІРТАШ – команда Президента, так приведіть його до парламенту!» - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. За її словами, функціонування «РосУкрЕнерго» за останні роки «достатньо, щоб його (Президента – УНІАН) заманити сюди».

«Мені дуже цікаво, що ви мені задаєте питання про Президента. Це я мушу задати, що він буде робити – ви ж у нього кожен день, а я не можу три місяці з ним поспілкуватися», - додала Ю.ТИМОШЕНКО, звертаючись до депутата-регіонала.

Відповідаючи на запитання С.ЛЬОВОЧКІНА про недостатню кількість голосів у коаліційної більшості, прем’єр-міністр сказала: «У нас дуже важко складалась коаліція, да, у нас дуже важко складався уряд, да, у нас були великі проблеми, пов’язані з однією частиною коаліції, але, шановний пане ЛЬОВОЧКІН, у нас сьогодні є коаліція, є уряд, і є робота, яку робить уряд. А що ж ваша партія не здатна створити коаліцію, уряд і дати країні результат? Проголосуйте, створіть, ніхто ж не заважає».

У свою чергу член фракції Партії регіонів С.ЛЬОВОЧКІН, звертаючись до Ю.ТИМОШЕНКО зауважив, що Президент її політичний партнер, який зробив її рейтинговим політиком і прем’єр-міністром.

«Ваш уряд не працює, він фактично руйнує економіку країни», - сказав він.

У свою чергу, член фракції Партії регіонів Сергій ГОЛОВАТИЙ наголосив, що коли прем’єр-міністр собі дозволяє «своїми устами переходити на стиль дніпропетровської базарної, я не буду говорити кого, по відношенню до глави держави», то це неприпустимо.

Він зауважив, що голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН як спікер має зупинити «базарний стиль прем’єр-міністра, тому що політик може собі все дозволяти, лише не прем’єр-міністр».

І НАОСТАНОК - КАЗОЧКА ПРО МАУГЛІ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО називає «мародерством і злочином» намагання політичних сил робити рейтинги на кризі.

Прем’єр-міністр підкреслила, що Україна не втратить свій шанс. За її словами, для цього «ми мусимо в політиці не як кішка з собакою жити».

Ю.ТИМОШЕНКО закликала всі політичні сили «стати однією національною державною командою».

«Сьогодні є мародерством і злочином робити свої гнилі рейтинги на біді країни, робити свої рейтинги на критиканстві і сіянні паніки та істерії», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр вважає, що країна не зможе вийти з кризи, якщо не давати губернаторам брати участь в нарадах, виконувати доручення уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що сьогодні важко боротися з інфляцією і робити кроки для підняття економіки, якщо політики свідомо «в тому числі й ті, хто є в цьому залі, руйнують гривню, виходячи на спекулятивні ринки і купуючи сьогодні то гривню, то долари». «Це злочин заробляти на кризі, це мародерство», - додала вона. При цьому зазначила, що «якщо потрібно називати поіменно, то ми будемо називати поіменно”.

Прем’єр-міністр вважає, що з кризи вдасться вийти в тому випадку, якщо в політиків вистачить «мудрості, здорового глузду і головне – любові до своєї країни».

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що необхідно «весь розлад припинити і так, як це у відомій казці Мауглі, водяне перемир’я під час засухи – ніхто нікого не їсть, шановні друзі, а всі один одного намагаються напоїти живою водою, щоб країна не втратила той шанс, який вона на сьогодні має».

За її словами, вибори все розставлять на свої місця.

Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що сьогодні політики «потужно розкачують ситуацію в суспільстві». За її словами, сьогодні людей «штовхають на страйки та протести». У той же час, вона зазначила, що «люди набагато мудріші від політиків» і не беруть участі в акціях.