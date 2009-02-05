Політрада Партії регіонів ухвалила рішення про складення 150 мандатів

13:04, 05 лютого 2009
Політика
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Засідання відбулося вчора

На політраді Партії регіонів ухвалено рішення про складення 150 мандатів народними депутатами для розпуску парламенту.

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН народний депутат Василь ГОРБАЛЬ (фракція Партії регіонів).

Він зазначив, що засідання політради відбулося вчора.

За його словами, наступним має бути рішення партії з даного питання.

Депутат додав, що дата проведення з’їзду буде визначена протягом лютого.

 

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