Політрада Партії регіонів ухвалила рішення про складення 150 мандатів

На політраді Партії регіонів ухвалено рішення про складення 150 мандатів народними депутатами для розпуску парламенту.

Про це сказав в інтерв’ю УНІАН народний депутат Василь ГОРБАЛЬ (фракція Партії регіонів).

Він зазначив, що засідання політради відбулося вчора.

За його словами, наступним має бути рішення партії з даного питання.

Депутат додав, що дата проведення з’їзду буде визначена протягом лютого.