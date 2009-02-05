Політрада Партії регіонів ухвалила рішення про складення 150 мандатів
13:04, 05 лютого 2009Політика
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Засідання відбулося вчора
На політраді Партії регіонів ухвалено рішення про складення 150 мандатів народними депутатами для розпуску парламенту.
Про це сказав в інтерв’ю УНІАН народний депутат Василь ГОРБАЛЬ (фракція Партії регіонів).
Він зазначив, що засідання політради відбулося вчора.
За його словами, наступним має бути рішення партії з даного питання.
Депутат додав, що дата проведення з’їзду буде визначена протягом лютого.
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