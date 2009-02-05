Лідер фракції НУ-НС зрозумів, що почалася президентська кампанія

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” Микола МАРТИНЕНКО переконаний, що в парламенті не буде необхідної кількості голосів для відставки уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради.

За його словами, фракція Партії регіонів та Секретаріат Президента замість того, щоб закликати до об’єднання всі гілки влади, говорять лише про відставку уряду. «Ми всі розуміємо, що розпочалася президентська кампанія, і в хід йдуть всі засоби», - сказав він.

«Я переконаний, голосів для недовіри чинному Кабінету міністрів не вистачить», - сказав М.МАРТИНЕНКО.

У той же час, за його словами, питання полягає в тому, якими будуть наступні дії Партії регіонів.

Лідер фракції НУ-НС наголосив, що розгляд питання про відставку уряду стане тестом не стільки для коаліції, скільки для опозиції, і чи здатна вона буде припинити розхитування ситуації.

«На жаль, поки що ми бачимо у опозиції лише бажання повернутися у владу за будь-яку ціну. Але ця ціна є надто високою для країни», - сказав він.

На переконання М.МАРТИНЕНКА, якщо роботу парламенту в умовах кризи і надалі намагатимуться зривати, то виборці скоро самі почнуть розбиратися із саботажниками.