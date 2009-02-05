Жоден регіонал досі не зареєструвався для голосування про відставку уряду
15:53, 05 лютого 2009Політика
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...й навіть до столу реєстрації не підходили
Депутати фракції Партії регіонів ще не реєструвалися для голосування щодо проекту постанови про відповідальність уряду.
Як передає кореспондент УНІАН, в даний час жоден з депутатів фракції Партії регіонів не підійшов до місця реєстрації.
Як раніше повідомляв УНІАН, зараз лідери фракцій проводять консультації за участю голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА.
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