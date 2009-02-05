Жоден регіонал досі не зареєструвався для голосування про відставку уряду

Депутати фракції Партії регіонів ще не реєструвалися для голосування щодо проекту постанови про відповідальність уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, в даний час жоден з депутатів фракції Партії регіонів не підійшов до місця реєстрації.

Як раніше повідомляв УНІАН, зараз лідери фракцій проводять консультації за участю голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА.