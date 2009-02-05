Регіонали знають, куди вставляти картки, й на поводу ні в кого не підуть

16:05, 05 лютого 2009
Політика
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Льовочкін про процедуру голосування

Фракція Партії регіонів вважає, що голосування з питання про відповідальність уряду повинно відбутися на основі реєстрації народних депутатів у сесійному залі Верховної Ради.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив заступник керівника фракції Партії регіонів Сергій ЛЬОВОЧКІН.

«Ми на поводу ні в кого не підемо. Голосування має проходити за такою процедурою: депутати перебувають у залі, вставляють свої картки в систему і голосують», - сказав С.ЛЬОВОЧКІН.

Народний депутат наголосив, що депутати фракції Партії регіонів перебувають у залі і мають намір брати участь у голосуванні без попередньої письмової реєстрації кожного депутата.

Як повідомляв УНІАН, о 15.00 у ВР була оголошена перерва, під час якої повинна пройти письмова поіменна реєстрація депутатів для того, щоб кожний особисто голосував за проект постанови про відповідальність уряду.

 

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