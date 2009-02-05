Черновецький збирається особисто взяти участь у кінних перегонах

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ має намір особисто взяти участь у кінних перегонах на відкритті столичного іподрому 7 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

«Я сам братиму участь у забігу, і мої заступники. Це цікаво. Щоправда мені, як людині не молодій, але ще не немолодій, дякувати Богу, спортсмен, у минулому комсомолець, як годиться, партійна людина була. Я сам братиму участь. Я виберу спокійнішого коня, тому бо киянам потрібний живий, здоровий, усміхнений мер. Я вас всіх запрошую», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, від роботи іподрому столичний бюджет одержить «серйозний заробіток».

«У суботу ми проведемо перші вдалі перегони. Я не думаю, що це богоугодна справа, але це така справа. Є елітні коні, там собаки, до речі, бігатимуть – це друзі людей, тому їх треба підтримувати, благородно їх розводити», - висловив переконання мер столиці, таким чином пояснюючи свою згоду на роботу закладу, який належить до грального бізнесу.

«Тому це на підтримку тварин, яких я люблю, і населення Києва», - резюмував міський голова.

Він також пояснив одержані клієнтами «Київстар» SMS про подію на іподромі. За словами мера, завдяки цій кампанії 24 млн. людей змогли дізнатися про це, а також про те, що готується приз від Л.Черновецького.

«Постав на успіх. 7.02.09 о 12.00 прямий ефір ТРК «Київ» з іподрому. Ставка за номером 435. Приз 100 тис. у.о. від мера Києва Леоніда ЧЕРНОРВЕЦЬКОГО. Все по чесному!», - сказано в SMS, розісланій компанією мобільного зв`язку.

Сьогодні, за словами мера, на іподромі відбудеться репетиція перегонів.

Мер сказав, що не грає, і не хоче підігрівати пристрасті, але при цьому закликав усіх бажаючих робити свої ставки.