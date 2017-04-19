Електропостачання у знеструмлених містах і селах буде відновлено найближчим часом - Гройсман

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що ситуація, яка виникла внаслідок несприятливих погодних умов в Україні, є контрольованою, електропостачання у знеструмлених населених пунктах буде відновлено найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання уряду.

"Я переговорив щойно з рядом голів обласних адміністрацій, мерів - ситуація контрольована, хоча розуміємо, що і пониження температури, і надмірні опади приносять клопіт для людей... Наскільки мене поінформувало керівництво з місць - ситуація контрольована, всі служби працюють", - сказав прем’єр.

Гройсман закликав профільних міністрів зв’язатися з місцевою владою і надати допомогу в разі необхідності.

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"Наразі допомога непотрібна", - зазначив він.

"Маємо 150 знеструмлених населених пунктів. Всі бригади обленерго працюють. Я думаю, що найближчим часом буде відновлено енергопостачання цих населених пунктів", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, у шести областях України внаслідок несприятливих погодних умов (дощ з мокрим снігом, шквалисті пориви вітру) знеструмлено 152 населені пункти.

У Дніпропетровській області без електропостачання залишились 73 населені пункти, у Харківській - 38, у Полтавській - 35, у Херсонській - 4, у Кіровоградській та Запорізькій – по одному.