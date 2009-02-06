Кучма: відносини з РФ поліпшаться після «зміни караулу» на Банковій

Колишній Президент України Леонід КУЧМА вважає, що поліпшення відносин з Росією можливе після обрання нового Президента України.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «2000».

На запитання: «Президент Росії недавно охарактеризував рівень відносин між Росією і Україною як найнижчий за всі роки роздільного існування після розпаду СРСР. Чи можна все-таки на даний момент здійснити кроки для нормалізації відносин між державами – чи доведеться чекати «зміни караулу» на Банковій?», Л.КУЧМА відповів: «Важко не погодитися з Дмитром МЕДВЕДЄВИМ. Чого ми хочемо, якщо президенти практично не зустрічаються один з одним і навіть у найгостріші періоди газової кризи обмежувалися лише телефонними розмовами! Якщо з Києва продовжують звучати відверто антиросійські виступи політиків і високопоставлених чиновників, з Москви - антиукраїнські. Одні одкровення пана ЖИРИНОВСЬКОГО чого варті! Немає «старшого» і «молодшого», але є факт: наша спільна історія, коріння, переплетення доль мільйонів людей. Про це не повинні забувати ті, хто керує нашою країною».

«Думаю, що для помітного поліпшення відносин з Російською Федерацією доведеться чекати «зміни караулу» на Банковій. Але, правда, виникає питання, хто, яка політична сила стане новим «караулом», – зазначив Л.КУЧМА.

Також він сказав, що «не думає, що російське керівництво «ставить» на якогось одного конкретного кандидата на посаду майбутнього Президента України». За його словами, прихильність треба шукати не в Кремлі чи в Білому домі, а в своїх громадян. «Позиції основних претендентів на посаду глави держави залежатимуть від їх конкретних дій з подолання кризи, поліпшення добробуту українського народу», – додав Л.КУЧМА.