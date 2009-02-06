Богатирьова вважає, що Україна не може відповідати за дії Газпрому

Секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА вважає, що Україна не може нести будь-яку відповідальність за дії ВАТ «Газпром».

Про це йдеться у заяві Р.БОГАТИРЬОВОЇ, переданій агентству УНІАН.

“Президент Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Україна не може нести відповідальність за дії ВАТ „Газпром” щодо прийняття в односторонньому порядку рішення із призупинення постачання природного газу в ЄС, оскільки саме російська сторона підписувала відповідні контракти та приймала на себе юридичні зобов’язання з країнами ЄС щодо виконання угод із забезпечення їх блакитним паливом”,- сказано в заяві.

Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що Україна добросовісно виконувала всі свої зобов’язання і сама понесла серйозні фінансово-економічні збитки від дій ВАТ „Газпром”.

”Ми виходимо із термінової необхідності удосконалення форм співробітництва у цій сфері на принципах взаємної вигоди довіри рівноправності та поваги між сторонами”,- зауважила секретар РНБО.

За її словами, В.ЮЩЕНКО ініціював і системно працює над реалізацією міжнародних проектів зі створення гарантій національної та європейської енергетичної безпеки з використанням унікальних енергетичних транспортних можливостей України та її потужних газосховищ.

У заяві наголошується, що Президент України вважає невідповідною прозорій і чесній політиці, позиції української сторони, недружню заяву Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про те, що Україна несе „фінальну юридичну відповідальність за проблему” збитків Євросоюзу внаслідок дій ВАТ „Газпром”.

Президент України вважає важливим ввести жорсткий мораторій на політичне управління процесом переговорів з цієї проблеми, які будуть активно продовжуватися в Москві, Києві і Брюсселі. “Треба створити спільними зусиллями прозорий і справедливий газовий ринок на базі саме економічної, а не політичної, кон’юнктури. Україна вже надала гарантії і Росії і Європейському Союзу щодо виконання своїх зобов’язань по транзиту російського природного газу на основі не політичних рішень, а чинних договорів та контрактів”, - наголошується в заяві.

На переконання Р.БОГАТИРЬОВОЇ, Росія також має надати такі гарантії. “Це і є запорукою створення системи не тільки спільного безпекового простору, але і єдиним способом спільної відповідальності за його стабільність, що дає шанс не використовувати силу в міжнародній політиці”, - заявила вона.

Секретар РНБО також вважає надзвичайно важливим ведення діалогу на базі міжнародного права як єдиного легітимного способу прийняття рішень та відповідальності сторін.