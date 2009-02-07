Тимошенко відправила своїх людей до Москви на таємні переговори про кредит?

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що у Москву відбула урядова делегація для таємних переговорів з Росією про отримання спеціального кредиту.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Інтер”.

“Учора до Москви таємно поїхала делегація від уряду для проведення переговорів про спеціальний кредит для запобігання банкрутству НАК “Нафтогаз України”, - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що “в технічному завданні вперше з 1994 року пов’язується питання отримання кредитів від Російської Федерації із ратифікацією договору про нульовий варіант”. За словами Уповноваженого, на такі дії має реагувати і парламент, і коаліція, і опозиція. “Звичайно Президент України відреагував і вимагає, що невідкладно такі незаконні дії були припинені і чесно українському народу було сказано, що відбувається з НАК “Нафтогаз України”, - наголосив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ. На його думку, “треба вжити всіх заходів, щоб оцього державного монополіста, який повинен бюджету давати дохід, а не з бюджету і від людей смоктати, врятувати”.

Він зазначив, що доведення до банкрутства пов’язано з цінами на газ, які зафіксовані в домовленостях, підписаних 19 січня. За його словами, в 2009 році “виникне велика дірка” в “кілька десятків мільярдів гривень” через розрив між ціною газу, за якою він придбаний і ціною його продажу.