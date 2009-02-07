Держкомстат підрахував січневу інфляцію

Споживчі ціни в січні 2009 року порівняно з груднем минулого року зросли на 2,9%, а ціни виробників промислової продукції на 0,2%. Про це повідомляє Держкомстат України.

Індекс споживчих цін у січні 2009 року до січня минулого року становив 122,3%. Така ж величина індексу споживчих цін була і в грудні 2008 року до грудня 2007 року, оскільки місячна інфляція в січні 2008 року також дорівнювала 2,9%.

Нагадаємо, індекс цін виробників промислової продукції в січні 2008 року до попереднього місяця становив 102,3%.

Для порівняння: інфляція в Росії минулого місяця становила 2,4%, а до січня 2008 року – 13,4%.