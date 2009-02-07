У Ющенка не вірять, що Тимошенко нічого не знає про переговори з Москвою

Відповідаючи на некоректні коментарі управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України, що пролунали сьогодні стосовно заяв Уповноваженого Президента з міжнародних питань енергобезпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, прес-служба глави держави змушена нагадати: порядні громадяни - а тим більше державні службовці мали б чесно коментувати конкретні дії певних посадовців та їх наслідки для держави, а не вдаватися до особистих образ.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби Президента України щодо заяви управління у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

“Власне, саме такі невиправдано емоційні та брутальні за своєю тональністю «спростування» і свідчать про небезпідставну нервозність в уряді, яка, очевидно, пов`язана з небажанням сказати правду українському народу про реальну ситуацію в економіці держави та шляхи виходу з кризи”, - зазначає прес-служба.

На її переконання, “так само важко повірити, що в управлінні у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну невідомо про делегацію, направлену до Москви для таємних переговорів щодо отримання спеціального кредиту на невідомих умовах. Тим більше, що інформація про це вже неодноразово з`являлася у ЗМІ”.

“Український народ має право і повинен отримувати від влади чесну і правдиву інформацію про сьогодення і перспективи нації та держави. Це стосується, зокрема, і прозорості щодо джерел та умов зовнішніх запозичень безвідносно до країни-кредитора”, - зауважує прес-служба і додає: “очевидно, що наші громадяни довідаються також і про лютневі переговори з російською стороною щодо можливості залучення кредитних коштів для фінансування Державного бюджету в 2009 році”.

Як повідомляв УНІАН, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ в телеефірі заявив, що у Москву відбула урядова делегація для таємних переговорів з Росією про отримання спеціального кредиту. “Учора до Москви таємно поїхала делегація від уряду для проведення переговорів про спеціальний кредит для запобігання банкрутству НАК “Нафтогаз України”, - сказав він.

Управління у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів спростувало заяви Б.СОКОЛОВСЬКОГО, назвавши їх “хворобливими”.