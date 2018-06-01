Тимошенко випередила Ющенка у спілкуванні з адміністрацією США

Прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко взяла участь в роботі Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки. У Німеччині Тимошенко провела зустрічі із впливовими закордонними політиками, зокрема із новим віце-президентом США Джоном Байденом. Це перша офіційна зустріч нової президентської адміністрації США із представниками української влади. У коментарі УНІАН політичні експерти висловили свої думки щодо закордонного візиту Тимошенко і зокрема, щодо значення зустрічі із Дж.Байденом.

Ігор Жданов, політолог:

ДЛЯ НОВОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЮЩЕНКО – «КУЛЬГАВА КАЧКА»

Традиційна Мюнхенська конференція – важливий і впливовий захід у міжнародній політиці. Показово, що Тимошенко зустрілася з Байденом, який мав, окрім неї, зустрічі лише з Меркель і Саркозі. Байден був уповноважений представляти нову американську політику в Європі.

Важливо, що це була зустріч із прем’єром. Думаю там були обговорені змістовні речі. Зокрема, Тимошенко ще раз підтвердила, що Україна залишається надійним транзитером газу.

Глибинні причини того, що нова адміністрація США зустрілася спершу з Тимошенко, а не Ющенком, полягають у тому, що він уже «кульгава качка» української політики...

Віктор Небоженко, політолог:

ВАЖЛИВО ВИРІВНЯТИ ЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД РОСІЇ ЗВ`ЯЗКАМИ З ЄС І США

Крім вирішення внутрішніх проблем, Тимошенко активно виявляє себе, як міжнародник. Той факт, що нове керівництво США зустрілося саме з Тимошенко, свідчить про те, що Ющенко дуже пасивно займається зовнішньою політикою. А американці працюють із тими, хто виявляє інтерес до міжнародних питань. Це нова ситуація в Україні коли саме прем’єр-міністр так активно працює на геополітичному фронті й виконує завдання, які має виконувати вся країна.

Ми сильно зав’язли в газовій війні з Росією. Дуже важливо вирівняти цю залежність у геополітичному плані, активізувавши свої зв’язки як із ЄС, так і зі США. Тимошенко зараз і виконує це завдання, нарощуючи інтерес до України з боку нової американської адміністрації.

Москва проводить інтенсивний наступ на країни СНД і, перш за все, на Україну. Тому потрібна протидія, міжнародний баланс. У принципі тим мав би займатися Президент Ющенко, але виходить так, що він зараз втратив інтерес до геополітики. Ось у цьому і є основний зміст зустрічей Тимошенко з віце-президентом США Байденом і з представниками інших держав.

Тарас Березовець, політтехнолог:

РОСІЯ ТАКОЇ АУДІЄНЦІЇ НЕ ДОЧЕКАЛАСЯ

Для Тимошенко Мюнхенська конференція стала другою знаковою подією за тиждень. Ще в четвер вона пережила невдалу спробу її відставки, а вже у п`ятницю зустрілася з новообраним віце-президентом США Джо Байденом.

Гадаю, зайве пояснювати, що означає такий знак уваги з боку Білого дому. Адже, окрім Тимошенко, Байден провів двосторонні зустрічі лише з канцлером ФРН Ангелою Меркель і президентом Франції Ніколя Саркозі. Росія такої аудієнції, приміром, не дочекалася. Перекладаючи з езопової мови американської дипломатії, Тимошенко визнали фаворитом виборчих перегонів. Що й не дивно після того, коли вона продемонструвала свою силу, удруге за півроку втримавшись на посаді глави уряду.

Прем`єр сконцентрувалася на проблемах, які цікавлять європейців найперше – ролі України в стабільному газопостачанні та посередництві в нормалізації відносин між ЄС та Росією після війни на Кавказі й газового конфлікту.

Віталій Бала, політолог:

ТИМОШЕНКО СИДІЛА В ОДНОМУ РЯДУ З ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТОМ США

Дуже знаковим моментом є той факт, що Юлія Тимошенко сиділа у першому ряду, у якому, зокрема, були віце-президент США Байден, комісар ЄС Солана. Мова йде про те, що представникові України було визначено таке знакове місце, яке з точку зору жестів і нюансів дипломатичного протоколу говорить багато. Якщо це особиста заслуга Тимошенко, то залишається лише їй аплодувати.

У силу того, що Тимошенко і Байден сиділи в одному ряду, і відбуваються такі зустрічі, задається їхній тон. Я бачив, як президенти інших держав колишнього СРСР сиділи в другому, третьому рядах. У цьому контексті можемо говорити, що рівень спілкування прем’єр-міністра України на сьогодні відноситься до першого ряду спілкування з керівниками країна світу. Це дуже позитивно.