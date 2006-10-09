Балога звільнив Василя Базіва, не витримавши тиску журналістів

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА звільнив Василя БАЗІВА з посади свого радника.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар В.БАЛОГИ Світлана ЗАЛІЩУК.

"Ключовим є те, що після консультацій з медіа-експертами і журналістами, з огляду на їх бурхливу і неоднозначну реакцію, Віктор Іванович вирішив звільнити Василя БАЗІВА", - сказала С.ЗАЛІЩУК.

За її словами, В.БАЛОГА наголошує, що курс відкритої політики з боку Секретаріату Президента не зміниться.

Як повідомляв УНІАН, В.БАЛОГА призначив своїм радником В.БАЗІВА 6 жовтня. В.БАЗІВ у 2003-2004 роках працював керівником Головної аналітичної служби Адміністрації Президента Леоніда КУЧМИ.

Відповідаючи на запитання, чи не засмучує його той факт, що свого часу В.БАЗІВ був «голосом КУЧМИ», В.БАЛОГА відповів: «Я вважаю, що все, що є хороше в державі, хто може мислити по-сучасному, хто може давати корисні поради, я вважаю, що ці люди повинні працювати».