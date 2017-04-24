Держдеп США прокоментував підрив автомобіля місії ОБСЄ на Донбасі

Держдеп США у зв'язку із загибеллю спостерігача ОБСЄ і поранення ще двох членів місії під час підриву, імовірно на міні автомобіля в Луганській обл. закликало Росію використати вплив на терористів задля того, щоб місія могла провести повне, прозоре та своєчасне розслідування трагічного інциденту.

Про це йдеться в заяві Держдепу США, передає 112 Україна.

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"США знову закликають Росію використати вплив на бойовиків для того, щоб вони зробили перші кроки в напрямку встановлення миру в Східній Україні, а також для встановлення помітного, відчутного і довготривалого стану безпеки", - йдеться в повідомленні.

Сполучені штати в шоці і глибоко засмучені смертю на підконтрольній бойовикам території в Східній Україні громадянина США, який виконував обов'язки парамедика у складі місії ОБСЄ. "Ми висловлюємо наші глибокі та щирі співчуття його родині, друзям і близьким. Бажаємо якнайшвидшого одужання постраждалим в результаті вибуху", сказано в повідомленні.

Повідомляється, що смерть спостерігача продемонструвала зростаючу небезпеку обставин, в яких доводиться працювати відважним спостерігачам. В якості обставин у Держдепі, зокрема відзначили створення перешкод у роботі спостерігачів, погрози і образи.

"Цей інцидент показав наскільки необхідно для всіх сторін, особливо для проросійських бойовиків, імплементувати їх зобов'язання, згідно Мінських угод. Це передбачає повне і стійке припинення вогню та відведення важкого озброєння від лінії розмежування", - заявили у Держдепі США.

Також, у заяві йдеться про те, що місія ОБСЄ має повну підтримку з боку США і Штати рішуче засуджують прояви ворожості та залякування її співробітників.

"Вони мають перебувати в безпеці та мати доступ в зоні конфлікту всюди", - підкреслили в Держдепі США.