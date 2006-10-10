Переговори між Україною і ЄС у Брюсселі проходять у напруженій атмосфері

У вівторок представники України та Єврокомісії проведуть переговори щодо спрощення візового режиму та інших питань. На цій зустрічі Київ сподівається дійти з європейськими представниками компромісу щодо порядку повернення нелегальних мігрантів.

Переговори щодо віз і повернення нелегальних мігрантів Україна і Євросоюз проводять у дещо напруженій атмосфері. Київ сподівається вже в найближчому майбутньому підписати угоду щодо візового режиму, планувалося, що проект документу буде підписаний на саміті Україна-ЄС 27-го жовтня. Серед іншого Україна очікує, що для її громадян, як і для власників паспортів Росії, країни Євросоюзу не збільшать ціни на візи, які з наступного року мають подорожчати майже вдвічі – з тридцяти п”яти до шістдесяти євро.

Однак, за інформацією інтернет-агенції “EUOBSERVER”, Франція, Німеччина, Австрія, Польща, Словаччина й Угорщина не погоджуються на нову угоду, вказуючи на суперечку щодо повернення громадян третіх країн, які, прямуючи, наприклад, з Азії в”їхали на територію Євросоюзу транзитом через Україну. При цьому один із речників Єврокомісії заявив, що зі свого боку Єврокомісія виконала домашні завдання і готова до завершення переговорів, але це неможливо через українську сторону. У відповідь на це Представництво України при Європейському союзі заявило, що європейська сторона висуває “дискримінаційні” та “неприйнятні для України” пропозиції. За словами речниці українського представництва Вікторії Бородіної, ЄС не має підстав звинувачувати Україну в затримці.

Наразі українські дипломати не оприлюднюють інформацію, про які саме пропозиції йдеться. Водночас відомо, що Київ прагне, аби нелегальні мігранти з Євросоюзу поверталися до України на таких самих умовах, як і до Росії. Щодо полегшення візового режиму, заступник міністра закордонних справ Микола Маймескул сказав, що кращі умови отримання віз для поїздок у Європу нададуть журналістам, студентам, науковцям, пенсіонерам та інвалідам.

Радіо Свобода