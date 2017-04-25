У Кремлі прокоментували відключення Україною ОРЛО від електрики

У Кремлі заявили, що відключення Україною окупованої частини Луганської області від електрики є «кроком до відторгнення цієї території».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

На запитання, яким чином Росія забезпечить потреби окупованої частини Луганської області у зв'язку зі знеструмленням, Пєсков відповів: «Ні, я не став би вам детально цього роз'яснювати».

«Хочу лише підкреслити, що знеструмлення Луганської області - це ще один крок на шляху відторгнення України від себе територій. Це крок, який суперечить духу Мінських угод, який не наближає нас до реалізації цих Мінських угод, а навпаки, віддаляє нас від остаточної мети», - сказав Пєсков.

«Безумовно, Росія й раніше, виходячи з гуманітарних міркувань, робила й робить багато для того, щоб допомогти мінімізувати наслідки для людей, які проживають на Донбасі, наслідки цієї політики щодо відторгнення власних земель, яку проводить Київ», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, вночі 25 квітня Україна повністю припинила енергопостачання окупованої частини Луганської області. Про це на своїй сторінці в Facebook написав в.о. голови «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

Представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов заявив, що «відповідно до дій влади України урядом Російської Федерації було прийнято рішення про забезпечення електропостачання з боку Російської Федерації в рамках гуманітарної підтримки». «Обмеження споживачів постраждалої території Луганської області в даний час немає», - запевнив він.

Раніше Кабінет міністрів ухвалив постанову №263, якою зобов'язав регіональну енергопостачальну компанію «Луганське енергетичне об'єднання» постачати електроенергію на тимчасово окуповану територію Луганської області незалежно від рівня оплати. При цьому компанія вже неодноразово повідомляла Міністерство енергетики та вугільної промисловості та інші держоргани про те, що з боку споживачів із зони АТО накопичилися великі борги.

У грудні 2016 року через борги компанія тимчасово припиняла електропостачання комунального підприємства «Попаснянський районний водоканал», яке подавало воду до окремих районів Донецької та Луганської областей, що тимчасово непідконтрольні українській владі. Станом на 2 грудня заборгованість цього підприємства перед «Луганським енергетичним об'єднанням» становила близько 124 млн грн.

20 квітня поточного року генеральний директор «Луганського енергетичного об'єднання» Володимир Грицай заявив, що постачання електроенергії на тимчасово окуповані території Луганської області буде повністю припинено з 25 квітня.