Після президентських виборів Партію регіонів чекають тяжкі часи

До президентських виборів розколу в Партії регіонів не буде. Про це сказав в коментарі агентству УНІАН політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ.

За його словами, партійці розуміють, що перед президентськими або перед можливими достроковими парламентськими виборами “це робити недоцільно”. Він додав, що “є певний електоральний прапор - Віктор ЯНУКОВИЧ, і всі розраховують, що завдяки ньому партія може повернутися до влади”.

В.КАРАСЬОВ вважає, що В.ЯНУКОВИЧ “робитиме все, щоб подавити внутрішньопартійні бунти, конфлікти і скандали, тому що розколи, відколи негативно відіб’ються на шансах ЯНУКОВИЧА на президентських виборах”. Водночас він додає, що це не означає, що в “партії не будуть відбуватися відцентрові процеси, але вони будуть підкилимними”.

Політолог зазначає, що після президентських виборів - “або переможних, або програних - для Партії регіонів настануть важкі часи”, бо в разі виграшу В.ЯНУКОВИЧ не буде займатися партією, і тоді “одна з груп впливу візьме під контроль всю партію”, а ті, хто програли в партії “будуть шукати нове політичне щастя на стороні”. За його словами, це приведе до серйозної реорганізації партії, в тому числі “через відколи і розколи”.

Водночас він наголосив, що ці “процеси будуть інтенсифіковані, якщо В.ЯНУКОВИЧ програє”. В.КАРАСЬОВ вважає, що після програшу В.ЯНУКОВИЧА на виборах Президента “Партія регіонів як політичний проект донецької бізнес еліти закінчить своє існування, і тоді кожен буде шукати собі союзників”, що може привести до виникнення декількох партій, “або деякі групи впливу приб’ються в тому числі і до БЮТ в разі перемоги Юлії ТИМОШЕНКО”.

В.КАРАСЬОВ вважає, що сьогоднішнє протистояння в Партії регіонів зумовлено бізнесовими інтересами, “бо це клуб бізнес-еліт, і не тільки донецьких, під парасолькою електорального рейтингу В.ЯНУКОВИЧА”. За його словами, йде боротьба “за перші позиції в партії, а також за партнерів на президентських виборах”. Він зазначив, що “йде боротьба за місце під електоральним сонцем, яким сьогодні є В.ЯНУКОВИЧ, тобто за місце під сонцем після президентських виборів”.

Він зазначив, що дехто з регіоналів думає, “що цим сонцем буде Ю.ТИМОШЕНКО, тому вже шукає собі теплі місця в новій “сонячно політичній системі України”.