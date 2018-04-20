”Грузини, бля...”

Останнім часом надзвичайно загострилися відносини між Росією і Грузією. Початком нового етапу протистояння став шпигунський скандал, коли грузинські спецслужби затримали кількох представників російського ГРУ. Тбілісі видав росіянам шпигунів, яких піймали на гарячому, проте, Москва взялася за громадян Грузії, які проживають у Росії. З країни вигнали сотні грузинів, крім того, правоохоронні органи пред`явили претензії до комерційних організацій, до яких мають відношення вихідці з Грузії.

Ми попросили прокоментувати те, що відбувається, деяких відомих грузинів, діяльність яких так чи інакше пов`язана з Росією.

Нані Брегвадзе: У Росії істерика. Я в шоці

– Це істерика! – сказала по телефону співачка Нані Брегвадзе, з якою ми зідзвонилися, коли вона була в Тбілісі. – Я просто в шоці від того, що відбувається. Ця людина, прізвища якої я не хочу називати, просто знущається з нас. Політики не мають права опускатися до такого рівня, адже політика це одне, культура зовсім інше. А сьогодні сказали, що всім грузинським артистам забороняють виступати в Росії. У мене зриваються концерти 20, 25 і 30 жовтня.

Брегвадзе також повідомила, що є громадянкою Грузії, живе в Тбілісі, але в Москві багато працює, знімає квартиру. І що буде далі, не знає. Співачка схвалює те, що грузинські спецслужби спіймали російських шпигунів. Загалом Брегвадзе хорошої думки про простих росіян.

– Це прекрасні люди. Коли мене впізнають на вулицях російських міст, до мене підходять, дякують мені за мою творчість, я сама ледве не плачу. Ось так. Народ до нас ставиться добре, а правителі погано, – сказала виконавиця хіта радянських часів «Снігопад», а також багатьох російських і грузинських романсів.

Сосо Павліашвілі: Я хочу, щоб ми були близькими

Співак Сосо Павліашвілі, який живе в Москві, спочатку відмовився говорити про політику.

– Давайте краще говорити про музику, про вино, – заявив він. – Або ось, давайте говорити про жінок. В Україні найкрасивіші жінки, і з багатьма я скоро зустрінуся. У мене 11-го концерт у Києві. Приходьте, тоді і поспілкуємось.

– Та все ж як Вам, грузинові, живеться в Москві?

– Знаєте, я як прапор на горі, співаю про Росію пісні з грузинським акцентом. Коли виступаю на концертах, то завжди кажу, що є уповноваженим співробітником російсько-грузинських відносин. Я хочу, щоб ми, як у всі часи, були близькими.

Вахтанг Кікабідзе: Те, що все відбувається дуже позначилося на мені

– Навіть не знаю, яких у мене більше друзів, грузинських чи російських, і тому те, що відбувається дуже позначилося на мені, – сказав актор і співак Вахтанг Кікабідзе, перебуваючи в Грузії. – 22 жовтня у мене закінчується дія російської візи, а вже 30 жовтня я маю бути в Москві. Але наразі громадяни Грузії вилетіти до Росії не можуть, оскільки видача віз припинена.

Зураб Церетелі: Це любовний роман у стадії охолодження у стосунках

Громадянин Росії, улюблений скульптор московського мера Юрія Лужкова Зураб Церетелі був скупий на слова:

– Те, що відбувається між Грузією і Росією, нагадує відносини коханців. Це роман, у якому є свої періоди охолодження, але вони незмінно поступалися місцем хвилям бурхливої пристрасті. Все мине, відносини між грузинами і росіянами відновляться і стануть ще міцнішими.

Іраклій Пірцхалава: Шкода, що російські правителі скерували свою помсту на грузинський народ

– Те, що відбувається в Росії з грузинами, нагадує дії, які свого часу здійснювала з євреями Німеччина, – заявив інший росіянин грузинського походження москвич Іраклій Пірцхалава, відомий, зокрема, піснею «Лондон–Париж». – Грузини в Росії зазнають утисків. – Причому йдеться не тільки про тих, хто зараз приїхав з Грузії, але і про тих людей, що жили тут з давніх-давен. Грузинів запрошували на поселення до Москви ще російські царі. Мігранти були розумними, освіченими людьми, багато хто з них став справжнім патріотом Росії. Варто пригадати Багратіона.

Дуже шкода, що зараз російські правителі скерували свою помсту на грузинський народ. Багато моїх знайомих грузинів відчули це на собі, хоча особисто мене це не торкнулося. Але я сподіваюся на здоровий глузд, на те, що ми знову дружитимемо державами. Дружитимемо не народами – народами ми і так дружимо, – а саме державами.

Свого часу на багатьох українських і російських радіостанціях крутили пісню «Вова-чума». Деякі слухачі серйозно вважали, що герой пісні – ніхто інший, як Володимир Путін.

Антон Зікора