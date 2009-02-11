Партія регіонів позбавляється від тих, хто «примазався»

Партія регіонів почала позбавлятися від тих, хто долучився в 2006-2007 роках.

Саме так в інтерв`ю «Главреду» пояснив виключення з Партії регіонів мера Сімферополя Геннадія Бабенка і глави Ради Міністрів АРК Віктора Плакіди народний депутат України і член президії кримського відділення Партії регіонів Олександр Черноморов.

«Рішення кримського відділення Партії регіонів про виключення Геннадія Бабенка і Віктора Плакіди було продиктоване тим, що ці особи не виконували рішення партійної організації.

Зараз почався процес очищення Партії регіонів від тих осіб, які «примазалися» до неї під час виборів 2006 і 2007 років. В результаті склалася ситуація, що партія зобов`язана брати на себе гріхи всіх тих, хто під прикриттям партійності просто втілює в життя свої особисті корисливі інтереси.

Думаю, у Партії регіонів почався процес очищення, він йтиме в усіх областях. Якщо хтось є гідним представником влади, то його треба захищати, а якщо наш представник не гідний, то від нього треба позбавлятися, а з боку вказувати на його помилки. Тільки тоді люди нас зрозуміють», - розповів «Главреду» Олександр Черноморов.

Повністю інтерв`ю Олександра Черноморова читайте тут.