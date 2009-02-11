У НУ-НС зрозуміли, що ситуація через кілька місяців може вибухнути

Голова партії Християнсько-демократичний союз, народний депутат від НУ-НС Володимир СТРЕТОВИЧ не виключає проведення дострокових президентських та парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Я не виключаю, що протягом декількох місяців може вибухнути (ситуація в країні – УНІАН), й може виникнути виборча кампанія”, - зауважив В.СТРЕТОВИЧ.

При цьому він висловив сумнів, що може бути реалізована ідея Партії регіонів про одночасні парламентські та президентські вибори, але не виключив, що вони можуть відбутись одні за одними через відносно невеликий проміжок часу. На думку В.СТРЕТОВИЧА, доцільно було б спочатку провести президентські вибори, а потім - парламентські. “Це може бути, я таке передбачаю, і воно все більше “стукається” в політикумі”, - зауважив він.

Водночас, на переконання В.СТРЕТОВИЧА, сьогодні найбільш актуальним питанням є створення нової системи влади. “Системи влади, яка буде побудована на принципах ефективного управління, ефективного менеджменту і обов’язкової відповідальності перед громадянським суспільством, механізмами громадського контролю, прозорої влади, прозорості ухвалення рішень, тощо”, - наголосив він.

За словами лідера ХДС, інструментом цього має бути в першу чергу конституційна реформа і фактичне “перезаснування держави” шляхом діяльності Конституційної асамблеї в установчий спосіб. Також важливим питанням В.СТРЕТОВИЧ назвав запровадження контролю суспільства за діями влади.

В.СТРЕТОВИЧ наголосив і на важливості консолідації суспільства. На його думку, в умовах, коли політики виявили нездатність стати для суспільства прикладом консолідації, цю місію на себе мають взяти церкви.