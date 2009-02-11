Ющенко: рівень енергобезпеки держави знизився до критично небезпечного

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 10 лютого 2009 року «Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України».

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті Президента.

В рішенні РНБО констатується невиконання переважної більшість завдань щодо виправлення ситуації в енергетичній сфері, визначених попередніми рішеннями РНБО і введеними в дію указами Президента.

Зокрема, виконано лише 39 із 109 завдань, йдеться в документі. Не виконано більшість основних заходів, передбачених для виконання у 2006-2008 роках планом заходів на 2006-2010 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженим розпорядженням Кабінету міністрів України від 27 липня 2006 року.

Відтак, повністю або у більшій частині не виконані заходи щодо вдосконалення законодавчої та нормативної бази, впровадження ринкових перетворень у сфері енергетики, оптимізації тарифної та цінової політики, залучення іноземних інвестицій, реформування відносин власності в енергетиці, міжнародного співробітництва в енергетичній сфері, диверсифікації джерел та маршрутів транспортування енергоносіїв, реалізації політики енергоефективності та розвитку поновлюваних і альтернативних джерел енергії, оптимізації структури споживання енергоносіїв, забезпечення зростання власного видобутку вуглеводнів та інших енергоносіїв (зокрема, вуглеводнів на континентальному шельфі Чорного моря та урану), розвитку та модернізації енергетичних потужностей та магістральних мереж, підвищення експортного потенціалу паливно-енергетичного комплексу, модернізації та реконструкції вуглевидобувних та нафтопереробних підприємств, газотранспортної системи, комунальної теплоенергетики та систем теплопостачання, підприємств ядерно-паливного циклу, створення стратегічних запасів енергоносіїв, науково-технічного забезпечення галузі.

“Все це призвело до того, що рівень енергетичної безпеки держави знизився до критично небезпечного. Це проявилося на початку 2009 року під час газової кризи, спровокованої діями ВАТ «Газпром». Лише скоординовані з главою держави високопрофесійні дії керівництва, інженерного і технічного персоналу НАК «Нафтогаз України» дозволили в цей час уникнути в Україні, насамперед у південно-східних регіонах, енергетичної катастрофи», - наголошується в рішенні РНБО.