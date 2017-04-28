МВС відреагувало на спробу РФ використовувати Інтерпол для переслідування Яценюка

Міністерство внутрішніх справ України отримало копію звернення правоохоронних органів РФ до Генерального секретаріату Інтерполу в Ліоні із запитом про оголошення Яценюка А.П. у міжнародний розшук з метою арешту та його подальшої екстрадиції до РФ.

Водночас цей запит не є офіційним оголошенням Інтерполу Арсенія Яценюка у міжнародний розшук і підлягає вивченню на предмет відповідності Статуту та Правилам організації, йдеться у заяві МВС.

"Російські судово-правоохоронні органи буцімто видали ордер на арешт п. Яценюка, і обвинувачують його в, цитуємо, “участі в озброєній банді”, “навмисному вбивстві двох або більше людей, скоєному за попередньою змовою групою осіб” та “замаху на навмисне вбивство двох або більше людей скоєний за попередньою змовою групою осіб”. Запит РФ до Інтерполу сформовано за ордером на арешт Яценюка, нібито виданим міським судом м. Єсентуки Ставропольського краю Російської Федерації 3 березня 2017 року. Російські слідчі буцімто підозрюють п. Яценюка в тому, що він, вогнем з автомату Калашнікова, буцімто вбив 30 та поранив 13 російських військовослужбовців під час бойових дій в місті Грозний Чеченської республіки. Це, на думку російського слідства, сталося, коли А.П. Яценюк нібито був “членом озброєної банди “Мрія” і разом з нею “брав участь в атаках на російських військових на військові підрозділи Росії на території “Президентського палацу”, площі “Мінутка”, та залізничної станції “Грозний” в період з 31 грудня 1994 по 2 січні 1995 року", - наголосили у відомстві.

Як йдеться у заяві, 20 квітня 2017 року Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звернувся з офіційним листом до Генерального секретаря Інтерполу Юргена Штока. В листі міністра викладено загальновідомі, більш ніж переконливі факти та аргументи, що свідчать про очевидну безпідставність звинувачень на адресу громадянина України А. П. Яценюка. Зокрема, Арсен Аваков запевнив генсека Інтерполу в тому, що п. Яценюк ніколи не бував у Чечні, не брав участі у жодних збройних конфліктах, у вказаний російськими слідчими період проживав, навчався й працював за місцем свого народження на території України.

"Водночас Аваков наводить загальновідомі факти, які свідчать про незаконність і політично вмотивованість дій слідчих органів і органів правосуддя Російської Федерації. Згадується й про те, що правова позиція російського правосуддя, за наявною в МВС інформацією, базується на свідченнях, отриманих під тортурами від незаконно засуджених в РФ громадян України. Така оцінка дій Росії щодо п. Яценюка, наголошено в листі міністра, є офіційною публічною позицією держави України, зокрема, - позицією Міністерства закордонних справ України та Міністерства юстиції України. Так, Мінюст України офіційно звернувся до всіх демократичних країн та Європейського суду з прав людини з вимогою утриматися від визнання рішень, прийнятих російською владою і судами стосовно А.П. Яценюка", - йдеться у заяві.

В зв’язку з вищевикладеним, Міністерство внутрішніх справ України офіційно нагадує про основоположні норми українського й міжнародного права, що діють в даній ситуації:

1.Захист правопорядку й кримінальне судочинство в будь-якій країні мають базуватися на фактах і доказах, - отриманих в законному порядку, без застосування примусу й тортур. Вочевидь абсурдні й завідомо бездоказові звинувачення громадян у злочинах не повинні братися до уваги судочинством.

2.Політично вмотивовані та необґрунтовані рішення органів правосуддя не можуть бути підставою для затримання, арешту та екстрадиції будь-якого громадянина.

"Описані норми, зокрема, чітко викладені в конституціях України та Російської Федерації, кримінально-процесуальному законодавстві цих (та більшості інших) країн. Ураховуючи викладене Міністерство сподівається, що з урахуванням положень статей 2 і 3 Статуту МОКП-Інтерпол, які суворо забороняють Організації вживати будь-яких заходів політичного, військового, релігійного або расового характеру з метою забезпечення політичного нейтралітету Міжнародної організації кримінальної поліції, Генеральний секретаріат та Комісія з контролю за файлами Інтерполу прийме до уваги позицію України і заборонить використання можливостей та механізмів Інтерполу для інспірованого російською стороною політичного переслідування Яценюка А.П.", - йдеться у заяві.