Тимошенко наказала міністрам приходити зі своїм борщем та пампушками

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на сьогоднішньому засіданні уряду розкритикувала міністрів за бюрократичний підхід до роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, прем`єр висловила обурення тим, що в міністерствах дуже довго проходить узгодження нормативних актів для ухвалення їх на засіданні Кабміну, зокрема й тих, які уряд планував затвердити сьогодні для розвитку виробництва альтернативних джерел енергії.

Прем`єр навела приклад роботи Верховної Ради, де у разі, якщо протягом 30 днів профільний комітет не дає оцінку документам, вони приймаються без урахування позиції комітету.

Ю.ТИМОШЕНКО дала доручення міністрам погоджувати всі проекти актів Кабміну протягом 10 днів. «У мене прохання – 10 днів. За 10 днів хто не встиг, той запізнився. Все. Крапка. Все інше обговорюватимемо на засіданні уряду, але якщо не можуть міністерства працювати, але якщо у нас іде просто внутрішній ступор, який не дає можливості взагалі проводити політику, так навіщо тоді наради, засідання уряду, навіщо весь цей шум, якщо ми з вами не можемо всередині уряду подолати бюрократію і дати можливість рішенню виходити на засідання уряду», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Свою критику прем`єр направила, зокрема, на адресу Міністерства фінансів, Міністерства економіки і Міністерства юстиції. «Якщо за 10 днів нічого не написали, отже, до побачення, без вашої візи документ виноситиметься на засідання уряду, значить, ви не вмієте організувати роботу свого міністерства», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр звернулася до міністра Кабінету міністрів Петра КРУПКА підготувати зміни до регламенту.

У свою чергу П.КРУПКО заявив, що регламент змінювати не потрібно, а його просто треба виконувати.

Міністр підкреслив, що згідно з регламентом, міністерство, що готує документ, саме встановлює терміни для його узгодження з іншими міністерствами.

«Якщо в цей термін ваш колега не відповідає, а ви не доклали зусиль, щоб знайти взаєморозуміння, документ, відповідно до регламенту, вважається узгодженим, і ви подаєте його в Кабінет міністрів, а не по півроку сидите на ньому. Я не хотів би, щоб Секретаріат Кабміну перетворився на помийну яму, куди скидають усе, Богдане Михайловичу (ДАНИЛИШИН - міністр економіки), як це робилося до сьогоднішнього дня», - сказав П.КРУПКО, зазначивши, що в деяких випадках документи подаються навіть з граматичними помилками.

Разом з цим прем`єр все ж таки зазначила, що документи мають узгоджуватися протягом 10 днів. Інакше документи виноситимуться на засідання Кабміну без узгодження.

«Я не знаю, чи вміють міністри між собою спілкуватися і знаходити взаєморозуміння, сподіваюся, що уміють. Але якщо не вміють, то по 20 годин проводитимемо Кабмін. Тоді беріть із собою термоси, борщ, пампушки, все, що треба, і працюватимемо цілодобово. І якщо хтось із вас проситиметься вийти із засідання уряду, я нікого не випущу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, додавши після сміху залу, що сама в разі потреби виходитиме із засідання. «Я ж не винна, що ви між собою домовитися не можете», - додала вона.