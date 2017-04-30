Акторка Меріл Стріп приєдналася до акції щодо підтримки Олега Сенцова

Голлівудська акторка Меріл Стріп приєдналася до акції на підтримку української політв'язня режисера Олега Сенцова.

Фото з табличкою #FreeSentsov оприлюднив народний депутат Мустафа Найєм у Facebook у неділю, 30 квітня.

"Після традиційної фотосесії ми опинилися в кількох метрах, і я вирішив, що раз вже так вийшло, пані Стрип могла б стати ще одним адвокатом нашої кримчанина", — написав Найєм.

За його словами, на його подив Стріп була в курсі, що серед номінантів премії PEN International є засуджений режисер, але всіх подробиць його історії не знала.

Читайте такожУв'язнений у Росії Сенцов став лауреатом американської премії "Свобода писати"

"Під час недовгого діалогу мені вдалося досить детально розповісти їй про історію Олега Сенцова — про матеріали його справи, про його сім'ю, про Крим, про насильно нав'язане громадянство і двох його дітей, що залишилися на анексованій території", — написав нардеп.

За словами Найєма, Стріп сама запропонувала зробити спільне фото.

"Пізніше, під час нагородження, коли на екрані показували відеоролик про номінацію Олега премією, вона розплакалася. Вже після церемонії ми з нею говорили ще раз. Акторка сказала, що готова приєднатися до кампанії ПЕН-центру зі звільнення Олега", — повідомив Найєм.

26 квітня у Нью-Йорку незаконно утримуваного в полоні кремлівським режимом режисера Олега Сенцова нагородили премією Американського ПЕН-центру імені Барбари Голдсміт Свобода писати.