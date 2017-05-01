Посольство України перевіряє інформацію про затримання українців у Великобританії

Посольство України в Британії перевіряє інформацію про затримання, імовірно, громадян України за підозрою в нелегальному перетині кордону в містечку Орфорд в графстві Саффолк на сході Англії.

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Про це Посольство України в Британії повідомили у своєму Twitter.

"Посольство в контакті з британськими компетентними органами перевіряє поширену в ЗМІ інформацію про затримання громадян України в м. Орфорд", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що сім імовірних громадян України затримали за підозрою в нелегальному перетині кордону в містечку Орфорд в графстві Саффолк на сході Англії, де незадовго до цього на мілину села яхта.