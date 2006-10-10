Янукович провів співбесіди з кандидатами у голови райдержадміністрацій

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ провів співбесіди з кандидатами на посади голів райдержадміністрацій Рівненської та Чернігівської областей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.

“Матеріали щодо їхнього призначення будуть скеровані Президенту України для підготовки відповідних Указів”, - зазначається у повідомленні.

У повідомленні немає інших деталей.