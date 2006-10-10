Янукович провів співбесіди з кандидатами у голови райдержадміністрацій
20:13, 10 жовтня 2006Політика
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Укази про призначення готуватиме Президент
Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ провів співбесіди з кандидатами на посади голів райдержадміністрацій Рівненської та Чернігівської областей.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі уряду.
“Матеріали щодо їхнього призначення будуть скеровані Президенту України для підготовки відповідних Указів”, - зазначається у повідомленні.
У повідомленні немає інших деталей.
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