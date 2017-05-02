"Батьківщина" здобула перемогу на виборах до Яськівської об'єднаної територіальної громади

За попередніми результатами підрахунку голосів, впевнену перемогу на виборах до ради Яськівської ОТГ здобула партія «Батьківщина», узявши 8 з 26 депутатських мандатів (31% підтримки). Друге місце у Опоблока з 6 депутатськими мандатами, Аграрна партія - 3, «Наш край» та БПП по 1 мандату. 7 депутатських мандатів отримали кандидати-самовисуванці.

Таким чином, в перерахунку на відсоток електоральної підтримки виборцем саме політичних партій на виборах Яськівської ОТГ, партія «Батьківщина» отримала понад 42%.

«Результат на виборах в об'єднаних територіальних громадах 30 квітня показав реальний відсоток підтримки виборцями дій команди «Батьківщини» в Одеській області, нашої щоденної роботи, наших представників на місцях. 42% це впевнене лідерство серед політичних сил і червона картка для партії влади. Ми дякуємо кожному виборцю, який прийшов проголосувати, і зробимо все, щоб виправдати виказану нашій політичній силі довіру» - заявив керівник Одеської обласної «Батьківщини» Олег Радковський.

Зазначимо, що «Батьківщина» за результатами виборів в об'єднаних територіальних громадах 11 і 18 грудня 2016 року посiла 1-е місце серед політичних партій, що безпосередньо висували своїх кандидатів, отримавши в середньому по Україні понад 33,5% електоральної підтримки.

Якщо ж проаналізувати результати за трьома хвилями виборів в утворених територіальних громадах (11 і 18 грудня 2016 року, а також 30 квітня 2017 року), то «Батьківщина» в Одеській області отримала близько 26% підтримки виборців або ж 38% підтримки кандидатів, висунутих безпосередньо партіями. За результатами виборів в ОТГ Одеської області, «Батьківщина» впевнено займає 1-е місце серед політичних партій.