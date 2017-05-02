"Батьківщина" силами БПП провела свого мера у Миколаївській області – політолог

«Батьківщина» використала президентську партію, щоб провести свого кандидата в мери Снігурівки Миколаївської області. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав політолог Андрій Золотарьов.

За його словами, на виборах у Снігурівці за перемогу самовисуванця Леоніда Голоблі відзвітували водночас 2 ворогуючі партії.

«Віддаю належне Батьківщині в тому, як вона красиво обіграла БПП у Миколаївській області на виборах мера уСнігурівці, де за перемогу одного і того самого кандидата відзвітували 2 ворогуючі партії водночас. Там мером став самовисуванець Леонід Голобля, він є місцевим депутатом від «Батьківщини» і главою їхньої фракції. Глава Миколаївської обласної організації Батьківщини Михайло Соколов не забарився з привітаннями на своєму фейсбуці», – написав Золотарьов.

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Разом з тим, обласна організація президентської партії повідомила, що мер йшов «за підтримки БПП» – подяки від Голоблі красуються на її офіційному сайті.

«Ситуація делікатна і загрожує перерости в справжній скандал. За фактом «Батьківщина» спритно обвела навколо пальця БПП та перемогла за рахунок ресурсів конкурента. Якщо так піде і далі, то я вже бачу майбутні парламентські вибори, на яких БПП відважно звітує про перемогу своїх мажоритарників, які насправді виявляються батьківщінівцями», –наголосив політолог.

«У будь-якому випадку, дуже цікаво буде спостерігати за подібною «переможної» стратегією президентської політсили», –підсумував Золотарьов.

30 квітня 2017 року у 47 територіальних об'єднаних громадах в 19 областях України відбулися вибори голів та депутатів місцевих рад.