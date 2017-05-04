Довгий телесеріал "Судити Януковича"

Попри те, що розгляд справи колишнього президента України Віктора Януковича, якого звинувачують у держані зраді, у суді поки що відклали, генеральний прокурор і команда піаряться на судовому процесі над Януковичем, адвокати Януковича — на цьому заробляють гроші, а ми всі знайшли про що поговорити…

Генпрокурор Юрій Луценко пообіцяв, що цей процес не буде перетворений на політичну розправу. Заява офіційних осіб про те, що будуть докладатися зусилля, аби процес не був політичним, є абсолютно правильною — до цього потрібно прагнути. Але не слід забувати, що йдеться про заочний порядок розгляду справи в суді. А до закріпленої процедури заочного засудження, яка існує у нас сьогодні, є ціла низка питань.

Будь-яка держава, яка бере на себе сміливість активно застосовувати заочне засудження, зіткнеться з великою кількістю запитань на предмет відповідності демократичним стандартам.

Адже заочний порядок — це специфічна процедура особливого характеру. Він не є нормальним порядком — він є спеціальним і особливим порядком. Безперечно, в кожному випадку, коли держава застосовує цей порядок, до неї виникає дуже багато запитань щодо дотримання демократичної процедури. Тобто будь-яка держава, яка бере на себе сміливість активно застосовувати заочне засудження, зіткнеться з великою кількістю запитань на предмет відповідності демократичним стандартам.

І питання не в тому, чи добре законодавчо у нас прописана процедура заочного засудження, а в тому, що її в принципі не можна добре виписати, бо вона є екстраординарною. Як би добре ці процедури, які виходять за межі нормального демократичного порядку, не були прописані, від цього не зміниться їхній статус — вони лишаються специфічними.

До подібних процедур у демократичному світі ставляться дуже уважно. Тим більше, коли йдеться про колишнього політичного і громадського діяча, тому що цей момент ще більше підвищує увагу до цієї справи, не залежно від того, яким є прізвище особи.

Що стосується перспектив судового процесу над Януковичем… Виходячи з того, наскільки сьогоднішні офіційні особи, перш за все, прокуратури, та й взагалі, правоохоронного блоку, націлені на те, щоб довести обвинувачення, я думаю, що всі зусилля будуть спрямовані на це. А перспективи судового процесу, значною мірою, залежать саме від такого налаштування.

Проте Янукович не поспішає отримати статус підсудного чи засудженого. Тому він застосовуватиме всі можливі і допустимі (а інколи й недопустимі) заходи, щоб цього уникнути.

«Телесеріал» про заочне засудження екс-гаранта країна буде дивитися тривалий час. Тож ще буде можливість поміркувати, що буде, якщо відбудеться засудження колишнього президента України.

Зокрема, вже зараз ми спостерігаємо певне протиріччя: захист Януковича подає до Європейського суду з прав людини скаргу на процедуру заочного засудження, і одночасно захист при цьому заявляє, що Янукович не повідомлений про заочне засудження. А це є протиріччям. Якщо повідомлений, то, зрозуміло, дізнався про це і звернувся до Європейського суду. Якщо не повідомлений, то з якого приводу тоді звертався до Європейського суду?

Загалом, ще зарано говорити про те, як Янукович відбуватиме покарання, якщо буде засуджений. Я думаю, що «телесеріал» про заочне засудження екс-гаранта країна буде дивитися тривалий час. Тож ще буде можливість поміркувати, що буде, якщо відбудеться засудження колишнього президента України. Але, безперечно, поки Янукович перебуває на території ворожої для нас країни, перспективи повернення його, якщо на це не буде згоди Кремля, є дуже примарними.

Микола Сірий, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В. Корецького НАН України, адвокат