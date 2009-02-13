Яценюк не вірить, що новий міністр фінансів врятує бюджет

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУ-НС) вважає, що будь-яка людина, яка обійме посаду міністра фінансів України, повинна чітко усвідомити, що “вона не має політичного майбутнього”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ініціативи Арсенія ЯЦЕНЮКА «Фронт змін», про це він заявив в інтерв’ю журналістам.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що міністру фінансів “доведеться приймати і головне - виконувати дуже непопулярні рішення”. “Якщо ти станеш міністром фінансів, ти повинен відверто сказати: “Я йду робити реформи і прошу уряд мене підтримати; я не буду претендувати на яскраве політичне майбутнє; результати, яких я досягну, буде видно тільки за рік або за два”, - додав А.ЯЦЕНЮК.

Він сумнівається, що “хтось готовий сьогодні це зробити”.

Щодо кандидатури майбутнього міністра фінансів А.ЯЦЕНЮК зазначив: “Мені все одно, яка це буде персоналія, – головне, щоб це була професійна людина”.

Політик вважає, що “зміни у персональному складі Кабінету міністрів Україні не вплинуть на виконання бюджету”.

Він також зауважив, що “відставка Віктора ПИНЗЕНИКА є яскравим підтвердженням того, що лист про критичний розвиток економічної ситуації в країні справді належав йому, і в ньому була написана правда щодо ставлення міністра фінансів до бюджетної політики 2009 року”.

Лідер “Фронту змін” не вірить у здатність нового міністра фінансів, зокрема, врятувати бюджет, врегулювати відносини між урядом та Нацбанком. Він нагадав, що міністр фінансів лише один з членів уряду. “Але є уряд і є голова уряду, які відповідальні за всю економічну політику в країні, тому якщо навіть бачення міністра фінансів на ситуацію буде іншим, більш прагматичним, то немає гарантії, що таке саме бачення буде в уряду”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Говорячи про можливість покращення ситуації в Україні, А.ЯЦЕНЮК висловив думку, що це реально в тому випадку, коли уряд відмовиться від участі у виборах і не зважатиме на свої електоральні рейтинги, а працюватиме, “щоб врятувати країну і не дати їй повністю впасти”. За його словами, уряд має довести, що “непопулярні кроки можуть врятувати державу”.

Політик додав, що за таких умов можна “змінити ситуацію і мати успіх”. “Мені хотілося б вірити у таку красиву політичну ідилію, але я не вірю”, - зазначив А.ЯЦЕНЮК.