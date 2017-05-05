Одеський волонтер назвав піар Опоблоку на трагедії 2 травня "верхом цинізму"

Заява Опоблоку щодо "нецільового витрачання коштів" зібраних одеситами для допомоги постраждалим в ході трагедії 2 травня не відповідає дійсності. Про це йдеться в заяві прес-служби одеської мерії.

Так, 2 травня 2014 р. о 22:00 розпочав свою роботу координаційний штаб з допомоги постраждалим. До роботи штабу підключилися громадські організації , благодійні фонди і тисячі одеситів, які не афішували свою допомогу. Зібрані кошти спрямовувалися на закупівлю медикаментів, перев'язувальних матеріалів та іншу допомогу (постільна білизна, продукти тощо).

Сума, зазначена в розпорядженні #599 від 14.07.2014 р. і про яку йде мова в заяві Опоблоку - це гроші , пожертвувані режисером М. Михалковим, а не одеситами.

Читайте такожВ Одесі під час заходів із нагоди річниці трагедії 2 травня затримали 14 людей

Ці кошти надійшли на валютний рахунок одеської мерії, а після конвертації були зараховані на спецрахунок у сумі 153 428 грн. 50 коп.

Дані кошти були витрачені на закупівлю реанімаційного медобладнання міської клінічної лікарні #11, в якій проходили лікування, в тому числі, постраждалі в ході подій 2 травня.

У заяві прес-служби йдеться про те, що подібні спекуляції на цій темі є цинічними і аморальними та мають перед собою одну мету - дестабілізувати обстановку в місті.

За словами волонтера Володимира Кутузова, який був одним з координаторів роботи з надання допомоги постраждалим, заяви Опоблоку - це верх цинізму по відношенню до одеситів.

"Намагаючись пропіаритися на темі 2 травня, Опоблок не спирається на факти. А факти говорять про те, що всі зібрані одеситами кошти пішли на допомогу постраждалим. Гроші зі спецрахунку не мають ніякого відношення до загальноміського збору коштів. У той же час, вони були витрачені на закупівлю медичного обладнання, необхідного для надання реанімаційної допомоги", - прокоментував Володимир Кутузов.