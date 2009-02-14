Яценюк здивований: тричі відправлений у відставку Стельмах все керує...

Колишній голова Верховної Ради України, народний депутат Арсеній ЯЦЕНЮК вважає за необхідне якнайшвидше вирішити кадрові питання в Національному банку України для здійснення ефективних кроків по подоланню кризи.

Про це він заявив під час ефіру на телеканалі «Інтер» вчора ввечері.

«По Національному банку потрібно припинити ці політичні спекуляції. Тричі відправили (у відставку) двічі відставленого СТЕЛЬМАХА, а він і далі керує Національним банком», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, або Президент, прем’єр-міністр, лідер опозиції, лідер коаліції з головою парламенту збираються і приймають кадрові рішення, або будь-які інші дії, вчинені парламентом, будуть неконституційними.

Як сказав А.ЯЦЕНЮК, на сьогодні немає іншого виходу, ніж формувати зовсім нову кредитну політику, за якою НБУ разом з комерційними банками повинен визначити чотири пріоритетні галузі кредитування і піти на підтримку ліквідності банківської системи.

«Я відверто скажу, що це йдеться у тому числі і про друк як такий, але це друк не на спекуляції на валютному ринку, це друк на підтримку того, щоб банки жили і щоб трошки жевріла економіка і надавалися кредити», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

При цьому він додав, що це має відбуватися у прогнозованих параметрах, щоб не спровокувати нову інфляцію.