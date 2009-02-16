У Кличка наполягають: сесію Київради треба проводити негайно

Сесію Київради із обговорення бюджету-2009 треба проводити негайно. Так вважає один із лідерів блоку Віталія Кличка у Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Представники адміністрації Черновецького зробили все можливе для зриву серйозного професійного обговорення проекту бюджету-2009. Події останнього пленарного засідання довели: столичний бюджет та Програма соціально-економічного розвитку нереальні; основне навантаження «економісти» Черновецького покладають на киян, малий та середній бізнес. До конструктивного діалогу з представниками київських підприємців влада виявилася неготовою. Дії ж опозиції були спрямовані на захист столичного малого та середнього бізнесу», - наголосив депутат.

На думку Андрієвського, інтенсивну роботу щодо складання реального бюджету, його обговорення та прийняття відкладати на 26 лютого не можна.

«Вважаю, що пленарне засідання Київради із обговорення бюджету-2009 треба проводити вже завтра. Ми будемо вимагати реальних цифр, що базуються на реальних економічних показниках. Кожен день затримки тільки поглиблює кризову ситуацію», - підкреслив політик.